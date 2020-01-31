Офис президента засекретил имена посетителей, - "Схемы"
Материалы расследования журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях" опубликовало "Радио Свобода".
"Ведение рабочих журналов (журналов посетителей)... является вспомогательным документом для удобства работы сотрудников Службы охраны при допуске посетителей", - говорится в ответе за подписью в.и.о. руководителя департамента доступа к публичной информации Офиса президента Украины Тамары Козицкой.
На Банковой отметили, что "информация о посетителях является конфиденциальной", и также отказались предоставить по запросу инструкцию, которая определяет порядок допуска в Офис президента, отметив, что такой документ "содержит информацию с ограниченным доступом".
Журналисты "схем" опубликовали документ - официальный ответ из Офиса президента:
- Напомним, в течение нескольких месяцев - в октябре, ноябре и декабре 2019 года - съемочной группе "Схем" удалось зафиксировать среди визитеров Офиса президента родственников президентских помощников, друзей Владимира Зеленского с "95 квартала", бизнесменов, среди которых Андрей Ваврыш Алексей Вадатурский, антикоррупционеров , судей и люстрированных должностных лиц времен президента Януковича и из правительства Азарова.
- Среди посетителей ОП видели также экс-главу СБУ времен Януковича Валерия Хорошковского
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