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Espreso.tvОбществоХорошковский прилетал в Украину вместе с российским банкиром, который был совладельцем "Квартала 95" - "Схемы"

Хорошковский прилетал в Украину вместе с российским банкиром, который был совладельцем "Квартала 95" - "Схемы"

30 сентября экс-глава СБУ Валерий Хорошковский из Лондона в Киев прилетел в компании с советником главы правления российского Сбербанка в Украине Ярослава Порохняка

Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода Схемы .

Порохняк - давний соратник Хорошковского по компаниях "Меркс" и "Союз Виктан", а в двухтысячных работал в "Укрсоцбанке", который тогда принадлежал Хорошковскому.

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В 2009 году, одновременно с тем, как "Квартал 95" выходил в эфире телеканала Интер, Порохняк был совладельцем этой студии вместе с президентом Владимиром Зеленским.

В 2010 году Порохняк стал главой правления телеканала "Интер", владельцем которого тогда был Хорошковский.

Порохняк в Киеве передвигался с Хорошковским на одной машине в направлении имения предпринимателя.

4 октября журналисты заметили, как зарегистрированное на Екатерину Порохняк авто въехало на территорию, где располагается имение семьи Хорошковских.

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А 29 сентября, частный борт Хорошковского вылетел из Киева в Лондон. И среди пассажиров, кроме Хорошковского, были тот же Порохняк и Александр Луканов - член правления и президент российского банка в Украине "Альфа банка".

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Самолет, которым пользуется Хорошковский, имеет герб с буквами K и H. Именно из этих двух букв начинается фамилия Хорошковский в английской транслитерации.

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С помощью публичных онлайн сервисов журналисты проанализировали и другие перелеты этого самолета.

Так, за более 3 последних года президентства Петра Порошенко борт Хорошковского всего дважды прилетал в Украину. Зато самолет с его именным гербом регулярно посещал Москву. Только в этом году был там 4 раза. А за последние три года - суммарно 16 раз.

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