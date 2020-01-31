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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: террористы "ДНР" выдвинули новые требования

Обмен пленными: террористы "ДНР" выдвинули новые требования


фото: twitter.com/IANovorossia
В самопровозглашенной "ДНР" отказываются вести переговоры с Украиной по обмену пленными, пока в отношении участников предыдущего обмена не проведут "процессуальное очищение"

Об этом заявила так называемая омбудмен Дарья Морозова, пишет hromadske со ссылкой на ресурсы боевиков.

"Обмен, который состоялся 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного завершения процедуры процессуального очищения ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новому обмену речи быть не может", - говорит Морозова.

  • Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила об отсутствии договоренностей с Украиной об организации нового обмена заключенными.
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