Российский омбудсмен заявила об отсутствии договоренности о новом обмене пленными

30 января, 2020, 18:10

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила об отсутствии договоренностей с Украиной об организации нового обмена заключенными

Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, на данный момент она не участвует в организации обмена пленными между Украиной и РФ.

"Я лично ничего не знаю. Я бы участвовала, если бы что-то происходило на этом направлении", - заявила Москалькова.

Она отметила, что находится в постоянном контакте с украинской коллегой Людмилой Денисовой. Однако, по ее словам, никакой сверки документов или списков, связанных с обменом, на данный момент не проводилось.