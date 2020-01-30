Российский омбудсмен заявила об отсутствии договоренности о новом обмене пленными
30 января, 2020, 18:10
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила об отсутствии договоренностей с Украиной об организации нового обмена заключенными
Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, на данный момент она не участвует в организации обмена пленными между Украиной и РФ.
"Я лично ничего не знаю. Я бы участвовала, если бы что-то происходило на этом направлении", - заявила Москалькова.
Она отметила, что находится в постоянном контакте с украинской коллегой Людмилой Денисовой. Однако, по ее словам, никакой сверки документов или списков, связанных с обменом, на данный момент не проводилось.
- По словам президента Зеленского, Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированных территориях и в России.
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