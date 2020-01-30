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Espreso.tvОбществоРоссийский омбудсмен заявила об отсутствии договоренности о новом обмене пленными

Российский омбудсмен заявила об отсутствии договоренности о новом обмене пленными

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила об отсутствии договоренностей с Украиной об организации нового обмена заключенными

Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, на данный момент она не участвует в организации обмена пленными между Украиной и РФ.

"Я лично ничего не знаю. Я бы участвовала, если бы что-то происходило на этом направлении", - заявила Москалькова.

Она отметила, что находится в постоянном контакте с украинской коллегой Людмилой Денисовой. Однако, по ее словам, никакой сверки документов или списков, связанных с обменом, на данный момент не проводилось.

  • По словам президента Зеленского, Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированных территориях и в России.

 

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