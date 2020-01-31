В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

31 января, 2020, 15:30

Правительство Италии объявило в стране чрезвычайное положение после подтверждения двух случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает The Local.

"Правительство Италии объявило чрезвычайное положение в стране после того, как врачи подтвердили, что у двух китайских туристов в Риме был обнаружен коронавирус", - говорится в сообщении.

В правительстве также заявили об отмене авиарейсов между Италией и Китаем из-за вспышки вируса.

Ранее в Италии зафиксировали первые два случая заражения новым коронавируса 2019 nCoV.

Как сообщалось, 30 января в итальянском порту Чивитавеккья временно заблокировали круизный лайнер с шестью тысячами человек на борту из-за двух граждан Китая, у которых подозревали заражения коронавирусом.

Италия является четвертой европейской страной после Франции, Финляндии и Германии, где подтверждены случаи заболевания.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавируса (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом во всем мире достигла 9820 человек, из них 9692 - на территории Китая. Число погибших в Китае - 213 человек, подавляющее большинство из которых (204 жертвы) были из провинции Хубэй, где и началась вспышка болезни.

Заболевание распространилось на 22 страны.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами являются лихорадка и затрудненное дыхание.