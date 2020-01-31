 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Италии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса


фото: reuters
Правительство Италии объявило в стране чрезвычайное положение после подтверждения двух случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает The Local.

"Правительство Италии объявило чрезвычайное положение в стране после того, как врачи подтвердили, что у двух китайских туристов в Риме был обнаружен коронавирус", - говорится в сообщении.

В правительстве также заявили об отмене авиарейсов между Италией и Китаем из-за вспышки вируса.

Ранее в Италии зафиксировали первые два случая заражения новым коронавируса 2019 nCoV.

Как сообщалось, 30 января в итальянском порту Чивитавеккья временно заблокировали круизный лайнер с шестью тысячами человек на борту из-за двух граждан Китая, у которых подозревали заражения коронавирусом.

Италия является четвертой европейской страной после Франции, Финляндии и Германии, где подтверждены случаи заболевания.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавируса (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом во всем мире достигла 9820 человек, из них 9692 - на территории Китая. Число погибших в Китае - 213 человек, подавляющее большинство из которых (204 жертвы) были из провинции Хубэй, где и началась вспышка болезни.

Заболевание распространилось на 22 страны.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами являются лихорадка и затрудненное дыхание.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2020 пятница

больше новостей

31 января, 2020 пятница

30 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать