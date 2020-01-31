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Espreso.tvОбществоЕС призывает украинское медиасообщество приобщиться к доработке законопроекта "О медиа"

ЕС призывает украинское медиасообщество приобщиться к доработке законопроекта "О медиа"


фото: reuters
Европейский Союз и Совет Европы помогают украинским партнерам приблизить законопроект "О медиа" к европейским стандартам

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook.

"С целью привлечения медиасообщества к доработке законопроекта его первое публичное обсуждение состоялось 29 января под эгидой инициативы "Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы медиа в Украине" и Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики", - говорится в сообщении.

В представительстве сообщили, что состоялось публичное обсуждение под эгидой инициативы "Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы медиа в Украине".

  • Ранее сообщалось, что журналисты и медийные организации выступили с заявлением по поводу закона о дезинформации.
 
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