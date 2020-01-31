ЕС призывает украинское медиасообщество приобщиться к доработке законопроекта "О медиа"
31 января, 2020, 11:50
Европейский Союз и Совет Европы помогают украинским партнерам приблизить законопроект "О медиа" к европейским стандартам
Об этом сообщает представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook.
"С целью привлечения медиасообщества к доработке законопроекта его первое публичное обсуждение состоялось 29 января под эгидой инициативы "Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы медиа в Украине" и Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики", - говорится в сообщении.
В представительстве сообщили, что состоялось публичное обсуждение под эгидой инициативы "Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы медиа в Украине".
- Ранее сообщалось, что журналисты и медийные организации выступили с заявлением по поводу закона о дезинформации.
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