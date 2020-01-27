"Больше вреда, чем пользы": журналисты и медийные организации выступили с заявлением по закону о дезинформации

Об этом говорится в заявлении представителей СМИ на сайте Института массовой информации.

Еспресо.ТV публикует текст заявления:

"Мы, представители медийного сообщества и общественных организаций, считаем недопустимыми попытки Кабинета Министров и провластной фракции в парламенте продвигать угрожающие медиа и свободе слова нормы регулирования медийной сферы под предлогом введения современных форм регуляции медиапространства и борьбы с информационной агрессией.

Прежде всего речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации" (далее - законопроект о дезинформации) и, в меньшей степени, об уже зарегистрированном в Верховной Раде Украины законопроекте "О медиа" (№2693).

По нашему убеждению, разработанный Министерством культуры, молодежи и спорта (МКМС) законопроект по дезинформации предусматривает опасный уровень вмешательства в журналистскую деятельность и дает возможности для ограничения свободы слова. Документ содержит очень неоднозначные нормы, которые являются недопустимыми в демократическом обществе.

Предложенный законопроект не выполняет функций защиты украинского общества от распространения общественно вредной информации и дезинформации. Вместо этого он создает механизмы контроля над информационным пространством, причем не только за традиционными средствами массовой информации, но и за обычными гражданами, которые каким-либо образом обмениваются информацией. Дополнительно лишаются прав журналиста лица, не прошедшие специальную процедуру регистрации и не подпадающие под специальный контроль в соответствии с установленными государством процедурами.

Основные проблемные моменты законопроекта:

Введение очень узкого понятия дезинформации, введение уголовной ответственности за дезинформацию. Замысел о реагировании государства на дезинформацию понятен, но механизм реагирования представляет больше вреда, чем пользы.

Создание специального механизма для государственного вмешательства в информационную сферу - Уполномоченного по вопросам информации - и наделение его чрезвычайно широкими и монопольными полномочиями в сфере информации, без наличия достаточных механизмов противодействия злоупотреблениям. Механизм, предложенный в законопроекте, не соответствует международным обязательствам Украины, в частности положениям статьи 10 Конвенции по правам человека и основновоположных свобод и судебной практике ЕСПЧ, и составляет чрезмерное вмешательство в свободу слова.

Серьезное и безосновательное сужение прав журналистов и лишение защиты путем введения разделения на "профессиональных журналистов" и "журналистов". Принудительное создание специального органа - Ассоциации профессиональных журналистов Украины (АПЖУ). Только держатели карточки АПЖУ смогут называться "профессиональными журналистами" и пользоваться защитой государства, в частности от препятствования законной профессиональной деятельности. Только "профессиональные журналисты" смогут получать аккредитацию на публичные мероприятия органов государственной власти.

Введение понятия "распространитель информации", под которое попадают обычные граждане (фактически те пользователи соцсетей, которые делают свои сообщения открытыми для всех). Возложение на граждан чрезмерной ответственности, требование их полной публичной идентификации, противоречит международному и национальному законодательству и составляет существенную угрозу свободе слова.

Создание индекса доверия, который будет присваиваться СМИ в порядке и в соответствии с критериями, утвержденными государственным уполномоченным. Такие механизмы должны быть исключительно саморегулируемыми.

В таком виде законопроект нарушает сами принципы существования Украины как правового государства, которое разделяет европейские ценности и стремится построить полноценное демократическое общество. Мы рекомендуем МКМС воздержаться от регистрации этого законопроекта в парламенте и категорически не рекомендуем политикам и народным депутатам его поддерживать. Учитывая крайне важную задачу этого законопроекта - противодействовать дезинформации - и отсутствие действенного ответа на это задание во всем мире мы также рекомендуем его инициаторам вернуться к этапу разработки концепции борьбы с дезинформацией и отработать ее с привлечением украинских и международных экспертов из общественной и научной среды.

Что касается законопроекта "О медиа", то нашу обеспокоенность вызывают неоднозначно прописанные требования к регистрации онлайн-медиа, регулирование иностранных медиа, отсутствие действенного механизма противодействия монополиям на медиарынке и нечеткая процедура формирования органа сорегуляции. Мы призываем депутатов и, в частности, Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике откорректировать эти вопросы до второго чтения".