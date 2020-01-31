Дело "Хизб ут-Тахрир": правозащитный центр "Мемориал" признал 11 фигурантов политзаключенными
31 января, 2020, 17:05
Правозащитный центр "Мемориал" считает, что 11 крымских татар подвергаются преследованиям по политическим мотивам
Об этом сообщает сайт "Мемориала".
"Фигуранты бахчисарайского дела Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мэмет Белялов, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилова, а также фигуранты Красногвардейского дела Рустам Эмирусеинов, Эскендер Абдулганиев и Арсен Абхаиров являются политическими заключенными", - говорится в сообщении.
"Мемориал" требует немедленного их освобождения.
- Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела фигурантов Красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиев по существу.
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