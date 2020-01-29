Дело "Хизб ут-Тахрир": двух фигурантов держат в спецблоке ростовского СИЗО
29 января, 2020, 15:40
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела фигурантов Красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по сути
Об этом сообщает Крым.Реалии.
По информации адвоката Рустема Кямилева, двое фигурантов дела находятся сейчас в спецблоке ростовского СИЗО.
"Эмирусеинова уже этапировали, он находится в обычной камере. Однако Абхаирова и Абдулганиев поместили в спецблок, где они находятся под круглосуточным видеонаблюдением", - рассказал адвокат.
По его словам, Эмирусеинов жалуется на зубную боль и просит передать ему необходимые лекарства, а Абхаиров не смог участвовать в заседании стоя из-за боли в спине.
- Осужденному по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" Арсену Джеппарову оказали медицинскую помощь в российском следственном изоляторе только по прибытии туда членов Общественной наблюдательной комиссии.
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