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Espreso.tvОбществоДело "Хизб ут-Тахрир": крымский "суд" продлил арест фигуранту

Дело "Хизб ут-Тахрир": крымский "суд" продлил арест фигуранту

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил арест фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Эскендеру Сулейманову

О сообщают Крым.Реалии.

Эскендер Сулейманов останется под стражей в СИЗО до 15 марта 2020 года. Заседание по рассмотрению ходатайства следствия ФСБ России о продлении ареста проходило в закрытом режиме.

"Следственный отдел ФСБ ходатайствовал о продлении ареста на один месяц и десять дней. Судебное слушание прошло в закрытом режиме. Следователь вышел, ходатайствовал о продлении ареста, суд удалился в совещательную, мы возражали против продления, поскольку просили более мягкую меру. Суд вынес решение о продлении сроков содержания в СИЗО. В трехдневный срок мы обжалуем это решение в Верховном суде (Крыма - КС)", - рассказал адвокат Ислям Велиляев.

  • Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела фигурантов Красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по существу.
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