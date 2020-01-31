Дело "Хизб ут-Тахрир": крымский "суд" продлил арест фигуранту

31 января, 2020, 19:44

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил арест фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Эскендеру Сулейманову

О сообщают Крым.Реалии.

Эскендер Сулейманов останется под стражей в СИЗО до 15 марта 2020 года. Заседание по рассмотрению ходатайства следствия ФСБ России о продлении ареста проходило в закрытом режиме.

"Следственный отдел ФСБ ходатайствовал о продлении ареста на один месяц и десять дней. Судебное слушание прошло в закрытом режиме. Следователь вышел, ходатайствовал о продлении ареста, суд удалился в совещательную, мы возражали против продления, поскольку просили более мягкую меру. Суд вынес решение о продлении сроков содержания в СИЗО. В трехдневный срок мы обжалуем это решение в Верховном суде (Крыма - КС)", - рассказал адвокат Ислям Велиляев.