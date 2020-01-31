Book Space 2020: стало известно о дате международного книжного фестиваля

Об этом сообщает сайт фестиваля.

"Программа будет в трех отдельных, но связанных локациях: белом, черном и сером залах", - говорится в сообщении.

Также уже анонсирована фокусная тема фестиваля. В этом году - специальная программа "Будущее: (анти)утопии".

"Каким вы видите будущее? Светлым или темным? Футурологи и аналитики бесконечно обеспечивают нас версиями в обоих тональностях. Рэй Курцвейл обещает технологическую сингулярность на 2045 год, со всеми вытекающими последствиями - от полноценного искусственного интеллекта до почти неисчерпаемых возможностей в медицине. Климатические активисты напоминают - если все будет продолжаться, как идет, к тому времени климат планеты превратится в такой хаос, что будет безразлично, каких высот достигли нанотехнологии", - говорится в сообщении.

Наряду с этой дуэлью утопий с антиутопиями звучат другие, одновременно простые и сложные, вопросы, которые миллионы людей ежедневно ставят к будущему.

"Что моя семья будет есть завтра? Смогу ли я купить все необходимое детям в школу? Как разорваться, чтобы ухаживать за престарелыми родителями и продолжать хоть что-то зарабатывать? Что я буду делать, если кто-то из родных тяжело заболеет? Это та серая зона, в которой скрывается правда о будущем: если ты не Маск и не Рэй Курцвейл, твое будущее ограничивается завтрашним днем и выглядит большей частью неопределенно", - говорится в сообщении.