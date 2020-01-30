Музей Революции Достоинства планирует открыть в 2020 году библиотеку и фондохранилище

30 января, 2020, 17:07

Национальный музей Революции Достоинства, который остро нуждается в помещении, откроет в 2020 году библиотеку и фондохранилище

Об этом заявил генеральный директор музея Игорь Пошивайло во время обнародования отчета о деятельности учреждения за 2019 год, сообщает Укринформ.

"У нас в коллекции более 4000 предметов, которые в состоянии проработки. Приятным достижением прошлого года было то, что наконец за 4 года деятельности мы смогли найти помещение под фондохранилище. В этом году мы его откроем и создадим там условия для соответствующего хранения, обработки и консервирования нашей коллекции. Это всего 300 метров, но на этом этапе для нас достаточно ", - отметил Пошивайло.

Он уточнил, что команда музея на сегодняшний день состоит из 10 человек - это 10 направлений, 10 отделов.

"В этом году мы открываем научно-библиотечный ресурс на улице Липской, 16. Там будет размещена библиотека Майдана, дополненная научной библиотекой. И мы будем иметь информационный ресурс, где все желающие смогут работать с нашими архивами. Мы имеем большой спрос, к нам приходят участники Революции достоинства, в том числе пострадавшие, ранены. Они системно работают с нашим фотоархивом, находя доказательства для следственных действий ", - сообщил генеральный директор.

Он напомнил, что на Аллее Героев Небесной сотни пока продолжаются следственные действия на территорию, где запланировано строительство музея, наложен арест, поэтому это откладывается на неопределенное время. Однако коллектив имеет 6 точек помещений.

"Конечно, нам сложно воплощать наши задачи в условиях, когда мы не имеем своего физического пространства. И именно поэтому правительством Украины был инициирован и проведен международный архитектурный конкурс, который предусматривал создание двух физических пространств - мемориального и музейного. В музейном мы видели третью составляющую - Дом свободы, который сегодня мы достаточно активно апробируем на существующих арендованных площадях, в частности в Доме профсоюзов. Для нас он очень важен, это своеобразный прототип будущего музея ", - сказал Пошивайло.

Также руководитель музея добавил, что 2019 году на месте заброшенного котлована, которое определено под строительство музея, открыто выставочно-образовательное пространство "М³ Майдан - Мемориал - Музей".

"Мы надеемся, что в теплое время года этот масштабный проект получит вторую жизнь", - подчеркнул Пошивайло.