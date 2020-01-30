Зеленский и Помпео встретятся 31 января

30 января, 2020, 13:03

Как сообщили в Офисе главы Украинского государства, переговоры состоятся в первой половине дня, а уже в 12:00 запланирован выход политических деятелей к прессе.

Зеленский будет принимать Помпео в ОПУ на Банковой.

Напомним, 30 января государственный секретарь США Майк Помпео начинает с Киева свое большое турне по Восточной Европе - в Украине он встретится с президентом Зеленским и рядом топ-чиновников и бизнесменов.