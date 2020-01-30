Зеленский и Помпео встретятся 31 января
30 января, 2020, 13:03
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео проведут встречу в Киеве в пятницу, 31 января
Как сообщили в Офисе главы Украинского государства, переговоры состоятся в первой половине дня, а уже в 12:00 запланирован выход политических деятелей к прессе.
Зеленский будет принимать Помпео в ОПУ на Банковой.
Напомним, 30 января государственный секретарь США Майк Помпео начинает с Киева свое большое турне по Восточной Европе - в Украине он встретится с президентом Зеленским и рядом топ-чиновников и бизнесменов.
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