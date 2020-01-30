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Espreso.tvОбществоЗеленский и Помпео встретятся 31 января

Зеленский и Помпео встретятся 31 января

Майк Помпео
Майк Помпео
фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео проведут встречу в Киеве в пятницу, 31 января

Как сообщили в Офисе главы Украинского государства, переговоры состоятся в первой половине дня, а уже в 12:00 запланирован выход политических деятелей к прессе.

Зеленский будет принимать Помпео в ОПУ на Банковой.

Напомним, 30 января государственный секретарь США Майк Помпео начинает с Киева свое большое турне по Восточной Европе - в Украине он встретится с президентом Зеленским и рядом топ-чиновников и бизнесменов.

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