Помпео посетит Киев 30 января, - СМИ

22 января, 2020, 13:50

Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, осуществит визит в Киев 30 января

Об этом пишет белорусское бюро Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.

"Майк Пампео посетит Лондон 29-30 января, потом будет в Киеве 30 января в и 1 февраля оттуда приедет в Минск, где будет всего несколько часов, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султана, 2-3 февраля будет в Ташкенте", - говорится в сообщении.