Помпео посетит Киев 30 января, - СМИ
22 января, 2020, 13:50
Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, осуществит визит в Киев 30 января
Об этом пишет белорусское бюро Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.
"Майк Пампео посетит Лондон 29-30 января, потом будет в Киеве 30 января в и 1 февраля оттуда приедет в Минск, где будет всего несколько часов, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султана, 2-3 февраля будет в Ташкенте", - говорится в сообщении.
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