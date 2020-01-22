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Espreso.tvОбществоПомпео посетит Киев 30 января, - СМИ

Помпео посетит Киев 30 января, - СМИ


фото: reuters
Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, осуществит визит в Киев 30 января

Об этом пишет белорусское бюро Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.

"Майк Пампео посетит Лондон 29-30 января, потом будет в Киеве 30 января в и 1 февраля оттуда приедет в Минск, где будет всего несколько часов, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султана, 2-3 февраля будет в Ташкенте", - говорится в сообщении.

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