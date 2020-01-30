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Espreso.tvОбществоИнфляция в Украине не превысит 5% в 2020 году, - Нацбанк

Инфляция в Украине не превысит 5% в 2020 году, - Нацбанк


фото: НБУ
В течение 2020 года инфляция в Украине не превысит 5% в годовом измерении

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время пресс-брифинга 30 января.

"В 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% - самого низкого уровня за последние 6 лет. Таким образом, мы достигли цели 5 ± 1 п.п., которую декларировали в 2015 году. Укрепление гривни имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце прошлого года. Ревальвация нивелировала эффекты достаточно сильного потребительского спроса", - сказал Смолий.

"Замедление инфляции, по нашим оценкам, будет продолжаться. Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5 ± 1 п.п., но в 4 квартале она ускорится и составит 4,8% по итогам текущего года. В соответствии, до конца года она вернется в целевой диапазон ", - подчеркнул он.

"Этому будет способствовать ряд факторов. Во-первых, прошлогодняя ревальвация гривни будет продолжать отображаться на стоимости импортируемых товаров. Во-вторых, сохранение относительно невысоких цен на энергоносители на мировых рынках будет сдерживать подорожание топлива на внтуреннем рынке.

В-третьих, продовольственная инфляция при отсутствии шоков предложения будет незначительной благодаря ожидаемому улучшению урожайности овощей и фруктов ", - пояснил глава НБУ.

По его словам, в 2021-2022 годах инфляция вследствие смягчения монетарной политики будет находиться на уровне среднесрочной цели 5 ± 1 п.п.

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