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Espreso.tvОбществоВозвращается до 25: гривна еще больше ослабла

Возвращается до 25: гривна еще больше ослабла


фото: НБУ
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны еще на 13 копеек

Об этом говорится в данных Нацбанка.

Таким образом официальный курс на 30 января установлен на уровне 24,85 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,33. Днем ранее курс евро был 27,20 гривны.

 

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