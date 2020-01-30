Возвращается до 25: гривна еще больше ослабла

30 января, 2020, 10:38

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны еще на 13 копеек

Об этом говорится в данных Нацбанка.

Таким образом официальный курс на 30 января установлен на уровне 24,85 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,33. Днем ранее курс евро был 27,20 гривны.