Возвращается до 25: гривна еще больше ослабла
30 января, 2020, 10:38
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны еще на 13 копеек
Об этом говорится в данных Нацбанка.
Таким образом официальный курс на 30 января установлен на уровне 24,85 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,33. Днем ранее курс евро был 27,20 гривны.
- Напомним, в понедельник, 27 января, Нацбанк укрепил официальный курс гривны на 19 копеек.
- Однако в течение недели национальная валюта уже потеряла 52 копейки.
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