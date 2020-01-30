ВАКС просит немцев вручить нардепу-беглецу Онищенко повестку
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
"ВАКС направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу" газовых схем ", которого задержали в конце прошлого года в Германии", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что соответствующее решение коллегия ВАКС приняла 23 января 2020 года.
"Сейчас ВАКС ожидает решения ФРГ о выдаче задержанного обвиняемого в Украине", - добавили в пресс-службе антикоррупционного суда.
В суде добавили, что подготовительное судебное заседание назначено на 10:00 4 мая 2020 по адресу: проспект Победы, 41.
Напомним, ранее сообщалось, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров о проведении специального судебного заседания в отношении бывшего народного депутата Александра Онищенко
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