ВАКС просит немцев вручить нардепу-беглецу Онищенко повестку

30 января, 2020, 13:54

30 января Высший антикоррупционный суд сообщил, что направил запрос о вручении повестки бывшему нардепу Александру Онищенко, задержанному в ФРГ

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

"ВАКС направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу" газовых схем ", которого задержали в конце прошлого года в Германии", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что соответствующее решение коллегия ВАКС приняла 23 января 2020 года.

"Сейчас ВАКС ожидает решения ФРГ о выдаче задержанного обвиняемого в Украине", - добавили в пресс-службе антикоррупционного суда.

В суде добавили, что подготовительное судебное заседание назначено на 10:00 4 мая 2020 по адресу: проспект Победы, 41.

Напомним, ранее сообщалось, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров о проведении специального судебного заседания в отношении бывшего народного депутата Александра Онищенко