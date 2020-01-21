Антикоррупционный суд будет рассматривать дело Онищенко заочно
21 января, 2020, 16:18
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров о проведении специального судебного заседания в отношении бывшего народного депутата Александра Онищенко
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
Судьи обратились в порядке международного сотрудничества к Германии для вызова бывшего народного депутата. В связи с чем рассмотрение дела было отложено до 10:00 4 мая 2020 года.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура в декабре ожидала, что бывшего депутата Александра Онищенко экстрадируют из Германии в Украину в течение 1-2 месяцев.
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