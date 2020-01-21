Антикоррупционный суд будет рассматривать дело Онищенко заочно

21 января, 2020, 16:18

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров о проведении специального судебного заседания в отношении бывшего народного депутата Александра Онищенко

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Судьи обратились в порядке международного сотрудничества к Германии для вызова бывшего народного депутата. В связи с чем рассмотрение дела было отложено до 10:00 4 мая 2020 года.