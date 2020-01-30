В Запорожье неизвестные сожгли автомобиль волонтера

30 января, 2020, 13:29

30 января в 3:30 ночи в Запорожье неизвестные подожгли автомобиль местного активиста Андрея Лукина

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"В Днепровском районе сгорел автомобиль, которым пользовался местный активист. Пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное производство. Раскрытие и расследование преступления находится на контроле руководства полиции Запорожской области", - говорится в сообщении.

30 января около четырех часов утра до Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Штурмовой в городе Запорожье горит автомобиль.

На месте работало руководство, следственно-оперативная группа отдела полиции и работники ДСНС.

Установлено, что у дома произошло возгорание автомобиля "Volkswagen", которым пользовался местный активист. Пожар ликвидирован работниками ДСНС. Пострадавших нет.

"В настоящее время полицейскими проводится ряд оперативно-розыскных и следственных действий для установления лиц, причастных к совершению преступления. Раскрытие и расследование уголовного производства находится на контроле руководства ГУНП в Запорожской области. Полиция приложит максимальные усилия, чтобы раскрыть это дерзкое преступление", - отметил и.о. начальника Днепровского отдела полиции Владимир Мателега.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Сам Андрей прокомментировал событие в соцсетях:

"Сегодня ночью около 3:30, пока еще не известны негодяи, лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность, и конечно же мешал кому-то.