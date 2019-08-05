Зеленский назначил нового командующего ООС
5 августа, 2019, 17:48
Президент Владимир Зеленский назначил на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, а Александр Сирский, который занимал эту должность, стал командующим сухопутных войск Вооруженных сил
Об этом говорится на сайте президента.
"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим Объединенных сил", - отмечается в указе .
В то же время, другим указом Зеленский освободил генерал-лейтенанта Александра Сирского с должности Командующего объединенных сил и назначил его командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уволив с этой должности генерал-полковника Сергея Попка.
- Напомним, 6 мая 2019 года пятый президент Петр Порошенко назначил новым командующим Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского.
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