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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового командующего ООС

Зеленский назначил нового командующего ООС

Президент Владимир Зеленский назначил на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, а Александр Сирский, который занимал эту должность, стал командующим сухопутных войск Вооруженных сил

Об этом говорится на сайте президента.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим Объединенных сил", - отмечается в указе .

В то же время, другим указом Зеленский освободил генерал-лейтенанта Александра Сирского с должности Командующего объединенных сил и назначил его командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уволив с этой должности генерал-полковника Сергея Попка.

  • Напомним, 6 мая 2019 года пятый президент Петр Порошенко назначил новым командующим Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского.
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