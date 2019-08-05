Зеленский назначил нового командующего ООС

5 августа, 2019, 17:48

Об этом говорится на сайте президента.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим Объединенных сил", - отмечается в указе .

В то же время, другим указом Зеленский освободил генерал-лейтенанта Александра Сирского с должности Командующего объединенных сил и назначил его командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уволив с этой должности генерал-полковника Сергея Попка.