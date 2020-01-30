Коронавирус: в Германии в карантин поместили почти 100 человек

30 января, 2020, 17:18

В Баварии поместили в карантин почти сотню человек из-за контакта с больной коронавирусом гражданкой Китая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По данным немецкого издания, Государственное управление по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов из соображений безопасности попросило 90 человек остаться дома на карантине из-за контакта с больным коронавирус. Лицам запретили покидать свои дома.

Отмечается, что 40 человек, которых отправили в карантин, являются сотрудниками компании Webasto в Стокдорфи, еще 50 - близкое окружение инфицированных.

Как писало агентство Reuters, 19 января китаянка приехала на семинар в Стокдорф. В четверг, 23 января, по возвращении в Китай у нее подтвердили заболевание коронавирусом. После этого компания Webasto отменила все командировки в Китай и закрыла завод в Стокдорфе до 2 февраля.