Коронавирус: в Германии в карантин поместили почти 100 человек
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .
По данным немецкого издания, Государственное управление по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов из соображений безопасности попросило 90 человек остаться дома на карантине из-за контакта с больным коронавирус. Лицам запретили покидать свои дома.
Отмечается, что 40 человек, которых отправили в карантин, являются сотрудниками компании Webasto в Стокдорфи, еще 50 - близкое окружение инфицированных.
Как писало агентство Reuters, 19 января китаянка приехала на семинар в Стокдорф. В четверг, 23 января, по возвращении в Китай у нее подтвердили заболевание коронавирусом. После этого компания Webasto отменила все командировки в Китай и закрыла завод в Стокдорфе до 2 февраля.
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