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Espreso.tvОбществоВ Киеве разыскивают молодого человека, который ограбил кредиткафе

В Киеве разыскивают молодого человека, который ограбил кредиткафе


фото: weblancer
В Шевченковском районе Киева полиция разыскивает мужчину, который 30 января ограбил кредиткафе, вооружившись ножом и перечным баллончиком

Об этом сообщают " Вартови.Еспресо ".

"В Киеве, в Шевченковском районе, на улице Щусева в одной из кредитных учреждений неизвестный мужчина совершил разбой", - сообщили "Вартови". Зазаначаеться, что мужчина ограбил кредиткафе.

"Зайдя в помещение он брызнул в лицо работницы слезоточивый газ из баллончика и под угрозой ножа забрал из кассы деньги", - добавили "Вартови".

Патрули полиции города Киева разыскивают мужчину, который подходит под описание, которое они получили.

  • Напомним, Вартови.Еспресо сообщают о розыске машины Peugeot Partner белого цвета с вероятным госномером # АВ7851СТ, а также Mercedes Vito белого цвета с номерными знаками ВВ4845ЕВ, что может быть причастен к установлению провокационных билбордов.
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