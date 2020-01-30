В Киеве разыскивают молодого человека, который ограбил кредиткафе
30 января, 2020, 12:21
В Шевченковском районе Киева полиция разыскивает мужчину, который 30 января ограбил кредиткафе, вооружившись ножом и перечным баллончиком
Об этом сообщают " Вартови.Еспресо ".
"В Киеве, в Шевченковском районе, на улице Щусева в одной из кредитных учреждений неизвестный мужчина совершил разбой", - сообщили "Вартови". Зазаначаеться, что мужчина ограбил кредиткафе.
"Зайдя в помещение он брызнул в лицо работницы слезоточивый газ из баллончика и под угрозой ножа забрал из кассы деньги", - добавили "Вартови".
Патрули полиции города Киева разыскивают мужчину, который подходит под описание, которое они получили.
- Напомним, Вартови.Еспресо сообщают о розыске машины Peugeot Partner белого цвета с вероятным госномером # АВ7851СТ, а также Mercedes Vito белого цвета с номерными знаками ВВ4845ЕВ, что может быть причастен к установлению провокационных билбордов.
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