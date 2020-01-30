В Киеве разыскивают молодого человека, который ограбил кредиткафе

30 января, 2020, 12:21

В Шевченковском районе Киева полиция разыскивает мужчину, который 30 января ограбил кредиткафе, вооружившись ножом и перечным баллончиком

Об этом сообщают " Вартови.Еспресо ".

"В Киеве, в Шевченковском районе, на улице Щусева в одной из кредитных учреждений неизвестный мужчина совершил разбой", - сообщили "Вартови". Зазаначаеться, что мужчина ограбил кредиткафе.

"Зайдя в помещение он брызнул в лицо работницы слезоточивый газ из баллончика и под угрозой ножа забрал из кассы деньги", - добавили "Вартови".

Патрули полиции города Киева разыскивают мужчину, который подходит под описание, которое они получили.