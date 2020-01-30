Провокационные билборды о России: в Киеве разыскивают Peugeot и Mercedes

30 января, 2020, 12:06

В Киеве разыскивается автомобиль Peugeot Partner белого цвета с вероятным госномером # АВ7851СТ, а также Mercedes Vito белого цвета с номерными знаками ВВ4845ЕВ

Об этом сообщают " Вартови.Еспресо ".

"В Киеве разыскивается автомобиль Peugeot Partner белого цвета с вероятным госномером # АВ7851СТ, а также Mercedes Vito белого цвета с номерными знаками ВВ4845ЕВ. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, люди, которые находились в нем, подозреваются в размещении билбордов с провокационной информацией", - говорится в сообщении.

В Киеве введен план Перехват.