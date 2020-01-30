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Espreso.tvОбществоПровокационные билборды о России: в Киеве разыскивают Peugeot и Mercedes

Провокационные билборды о России: в Киеве разыскивают Peugeot и Mercedes


фото: kiev.informator
В Киеве разыскивается автомобиль Peugeot Partner белого цвета с вероятным госномером # АВ7851СТ, а также Mercedes Vito белого цвета с номерными знаками ВВ4845ЕВ

Об этом сообщают " Вартови.Еспресо ".

"В Киеве разыскивается автомобиль Peugeot Partner белого цвета с вероятным госномером # АВ7851СТ, а также Mercedes Vito белого цвета с номерными знаками ВВ4845ЕВ. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, люди, которые находились в нем, подозреваются в размещении билбордов с провокационной информацией", - говорится в сообщении.

В Киеве введен план Перехват.

  • Напомним, 29 декабря, в нескольких районах в Киеве появились провокационные билборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер".
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