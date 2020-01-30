В Германии медсестра травила младенцев морфином

30 января, 2020, 18:09

В Германии медсестру подозревают в отравлении морфином не менее пяти недоношенных детей, младенцев удалось спасти

Женщина была взята под стражу в среду, 29 января, после того, как следователи нашли шприц с грудным молоком и следами морфина в ее шкафчике в больнице Ульмского университета на юге Германии, пишет AFP .

По словам начальника полиции Ульма Бернхарда Вебера, у младенцев, находящихся в одной палате, внезапно возникли проблемы с дыханием. Это произошло "почти в одно и то же время" утром 20 декабря.

Благодаря своевременной реакции медперсонала удалось спасти жизни всех пяти детей. Им на тот момент было от одного дня до пяти недель.

Персонал больницы сначала рассматривал инфекционное заболевание, но эту версию исключили после анализа мочи. Тесты показали наличие следов морфина - хотя двум из пострадавших детей не назначали прием сильных обезболивающих.

Прокурор города Кристоф Лер заявил, что официальные обвинения еще не предъявлены. Дело возбуждено по факту покушения на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

По его словам, следствие считает, что женщина действовала умышленно и "понимала, что дети могут умереть". Медсестра отрицает отравление детей.

Морфин - сильное обезболивающее, от передозировки которого возникает дыхательная недостаточность.

Это не первый подобный случай в Германии. В 2019 году медбрат Нильс Хегель был приговорен к пожизненному заключению за убийства пациентов.

Он был признан виновным в 85 убийствах. Медбрат-убийца вводил смертельные дозы лекарств своим пациентам.