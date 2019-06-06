За убийство 85 человек: в Германии бывший медбрат получил второй пожизненный срок

6 июня, 2019, 13:53

Суд в Ольденбурге в Нижней Саксонии приговорил бывшего медбрата Нильса Хегеля ко второму пожизненному сроку за то, что тот совершил 85 убийств

Об этом сообщает The New York Times .

Суд признал преступления Хегеля особенно тяжелыми. Это означает, что он не сможет претендовать на досрочное освобождение из тюрьмы через 15 лет заключения. Ему также пожизненно запретили работать по профессии. Бывший медбрат извинился перед семьями своих жертв.

Сначала 42-летнего Хегель обвиняли в убийстве 100 человек, но в 15 случаях его вину доказать не удалось. Защита настаивала на том, что он убил 55 человек и попытался убить 14. Он совершал преступления в период с 1999 по 2005 год, когда работал медбратом в немецких городах Ольденбург и Дельменхорст. Хегель вводил им в кровь вещества, от которых у них останавливалось сердце, а потом пытался их реанимировать.

В 2008 году медбрата обвинили в том, что тот хотел ввести слишком большие дозы медикаментов двум пациентам. Через семь лет он признался, что убил шесть человек. Тогда его впервые приговорили к пожизненному заключению. Суд подозревал, что Хегель мог стать виновником и других смертей в больнице.

Тогда же он рассказывал психиатру, что на самом деле его жертвами стали около 90 пациентов, но примерно 60 из них ему удалось реанимировать. Второй процесс по делу Хегель начали осенью 2018 года. В октябре он признался в убийстве сотни людей.