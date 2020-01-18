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Espreso.tvСпортУкраинская легкоатлетка Магучих установила мировой рекорд во Львове

Украинская легкоатлетка Магучих установила мировой рекорд во Львове


фото: twitter
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый молодежный мировой рекорд в прыжках в высоту в закрытых помещениях

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины в twitter.

Магучих на мемориале Алексея Демьянюка во Львове победила с результатом 2.01 см. Таким образом, она установила мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет и повторила рекорд Украины в закрытых помещениях, который на чемпионате мира-2008 установила Вита Паламарь.

Кроме этого 18-летняя Магучих показала лучший результат сезона в мире в закрытых помещениях.

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