Украинская легкоатлетка Магучих установила мировой рекорд во Львове

18 января, 2020, 20:15

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый молодежный мировой рекорд в прыжках в высоту в закрытых помещениях

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины в twitter.

Магучих на мемориале Алексея Демьянюка во Львове победила с результатом 2.01 см. Таким образом, она установила мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет и повторила рекорд Украины в закрытых помещениях, который на чемпионате мира-2008 установила Вита Паламарь.

Кроме этого 18-летняя Магучих показала лучший результат сезона в мире в закрытых помещениях.

Just another 2.00m-plus clearance for Mahuchikh! She cleared a world indoor U20 record of 2.01m in Lviv today. pic.twitter.com/znW1FRmjbs - Steven Mills (@ Trackside2019) January 18, 2020