Украинская легкоатлетка Магучих установила мировой рекорд во Львове
18 января, 2020, 20:15
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый молодежный мировой рекорд в прыжках в высоту в закрытых помещениях
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины в twitter.
Магучих на мемориале Алексея Демьянюка во Львове победила с результатом 2.01 см. Таким образом, она установила мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет и повторила рекорд Украины в закрытых помещениях, который на чемпионате мира-2008 установила Вита Паламарь.
Кроме этого 18-летняя Магучих показала лучший результат сезона в мире в закрытых помещениях.
Just another 2.00m-plus clearance for Mahuchikh! She cleared a world indoor U20 record of 2.01m in Lviv today. pic.twitter.com/znW1FRmjbs- Steven Mills (@ Trackside2019) January 18, 2020
- Напомним, 30 сентября 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебро чемпионата мира в прыжках в высоту с новым молодежным мировым рекордом.
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