Трамп раскритиковал Болтона: Если бы я слушал его, мы уже имели бы Шестую мировую войну

30 января, 2020, 10:34

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, после того, как ряд тезисов из рукописи его книги появились в СМИ

Об этом он написал в Twitter.

По словам Трампа, Болтон "не смог получить одобрения (Сената США - ред.) на должность постоянного представителя в ООН много лет назад и после этого не получил никаких других одобрений".

Глава Белого дома утверждает, что Болтон "умолял" его о назначении на должность, которая не требует подтверждения в Сенате.

"Я дал ему (должность советника по нацбезопасности - ред.) несмотря на то, что многие говорили:" Не делайте этого, сэр ", - сказал президент США.

Трамп обвинил Болтона во многих ошибках.

"Если откровенно, если бы я слушал его, мы уже имели бы Шестую мировую войну", - сказал Трамп.

.... many more mistakes of judgement, gets fired because frankly, if I listened to him, we would be in World War Six by now, and goes out and IMMEDIATELY writes a nasty & untrue book. All Classified National Security. Who would do this? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020

Президент США назвал книгу Болтона, которую подготовили к печати, неправдивой и добавил, что информация в ней касается национальной безопасности США и является засекреченной.

По данным CNN, Белый дом официально предостерег Джона Болтона от публикации мемуаров о работе в должности советника президента США по нацбезопасности.

Напомним, что издание New York Times опубликовало отрывки из книги бывшего советника президента США по нацбезопасности, в которых речь идет о задержке Белым домом помощи Украине.

Джон Болтон пишет, что Трамп хотел путем задержки военной помощи надавить на руководство Украины.

В отрывках книги также указывается, что Трампа интересовало расследование украинских правоохранителей деятельности компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.