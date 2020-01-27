Болтон подтвердил, что Трамп остановил помощь Украине из-за расследования против Байдена

27 января, 2020, 07:55

Экс-помощник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что глава Белого дома связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Байдена

Об этом говорится в рукописи еще неопубликованной книги воспоминаний Джона Болтона, сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.

"Президент Трамп в августе сказал своему (в то время - ред.) советнику по вопросам национальной безопасности, что он намерен в дальнейшем замораживать $ 391 млн оборонной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена", - отмечает The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также, согласно действующей процедуре, направил копию в Белый дом для предварительного просмотра.

"На десятках страницах Болтон рассказал о том, как связанное с Украиной дело развивалось в течение нескольких месяцев, пока он не ушел из Белого дома в сентябре. Он описал не только личное пренебрежение президента (Трампа - ред.) Украиной, но и новые подробности о том, как чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в этом ", - отмечается в материале.

Черновой вариант книги представляет собой то, что Болтон мог бы сказать на слушаниях в судебном процессе по импичменту Трампа в Сенате США.