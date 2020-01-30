Самолет с украинцами из китайского города Санья приземлился в "Борисполе"
30 января, 2020, 15:11
Тем, кто возвращается из Китая, в аэропорту Борисполь делают температурный скрининг
Об этом сообщает "Украина 24" .
"Большинство пассажиров из самолета в медицинских масках. Они также проходят дополнительный контроль. Проверяют их документы. Государственная пограничная служба их также проверит. Это не последний рейс, прибывший из Китая в Украину. Пограничники уже проверили почти 2 тыс. пассажиров. Ни у кого признаков болезни не обнаружено ", - говорится в сообщении.
Самолет компании SkyUp приземлился в 12:40
Китайские органы здравоохранения заявили, что по состоянию на 29 января в стране было 7711 подтвержденных случаев заражения.
- Напомним, что количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 170.
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