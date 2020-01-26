"Ливерпуль" опозорился в матче с клубом третьего дивизиона в Кубке Англии

26 января, 2020, 21:21

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Ливерпуль" не смог переиграть в гостях клуб третьего дивизиона "Шрусбери Таун"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 15-й минуте "Ливерпуль", который играл полурезервным составом, вперед вывел Кертис Джонс. В начале второго тайма мяч в свои ворота отправил полузащитник "Шрусбери Таун" Дональд Лав.

Избежать поражения "Шрусбери Таун" помог форвард Джейсон Каммингс. На 65-й минуте он реализовал одиннадцатиметровый, а еще через 10 минут сделал дубль.

"Ливерпуль" сыграл с "Шрусбери Таун" вничью 2: 2. Участник 1/8 финала Кубка Англии в этой паре определится в переигровке, которая состоится в начале февраля.

Кубок Англии

1/16 финала

26 января

"Шрусбери Таун" - "Ливерпуль" 2: 2

Голы: Каммингс, 65 (пен.), 75 - Джонс, 15 Лав, 46 (авт.)