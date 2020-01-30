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Espreso.tvСпортПромоутер Ломаченко заключил контракт с боксером, который "подставил" Джошуа

Промоутер Ломаченко заключил контракт с боксером, который "подставил" Джошуа


фото: BoxingScene
Промоутер украинца Василия Ломаченко Боб Арум подписал контракт с американским тяжеловесом Джареллом Миллером, которого поймали на допинге перед боем с Джошуа

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в twitter.

В то же время, основным промоутером непобежденного американца останется Дмитрий Салита с Salita Promotions.

В июне 2019 года Джарелл Миллер должен был встретиться с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа, однако провалил допинг-тест и был дисквалифицирован.

В итоге Миллера заменил Энди Руис, которыйй сенсационно победил британца и отобрал у него титулы. Одной из причин поражения Джошуа назвал замену соперника.

Боб Арум является промоутером чемпиона мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерськох совета), WBA и WBO Василия Ломаченко.

  • Напомним, 29 января промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев .
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