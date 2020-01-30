Промоутер Ломаченко заключил контракт с боксером, который "подставил" Джошуа

30 января, 2020, 16:16

Промоутер украинца Василия Ломаченко Боб Арум подписал контракт с американским тяжеловесом Джареллом Миллером, которого поймали на допинге перед боем с Джошуа

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в twitter.

В то же время, основным промоутером непобежденного американца останется Дмитрий Салита с Salita Promotions.

В июне 2019 года Джарелл Миллер должен был встретиться с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа, однако провалил допинг-тест и был дисквалифицирован.

В итоге Миллера заменил Энди Руис, которыйй сенсационно победил британца и отобрал у него титулы. Одной из причин поражения Джошуа назвал замену соперника.

Боб Арум является промоутером чемпиона мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерськох совета), WBA и WBO Василия Ломаченко.

Another addition to the TR Heavyweight stable



Undefeated Brooklyn native @BIGBABYMILLER is coming to an ESPN platform near you soon. pic.twitter.com/8S7ZInwCEy - Top Rank Boxing (@trboxing) January 29, 2020