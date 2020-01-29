ПАСЕ полностью утвердила полномочия делегации из РФ

29 января, 2020, 22:14

Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации

Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующую резолюцию поддержали 96 делегатов, 44 проголосовали против и 7 воздержавшихся

"Ассамблея отмечает, что в течение предыдущих шести месяцев, после возвращения российской делегации в ПАСЕ, некоторые рекомендации были выполнены РФ. В частности, были возвращены в рамках обмена заложниками 24 украинских моряка, противоправно захваченные в Керченском проливе. Определенный прогресс был достигнут в осуществлении Минских договоренностей" - объясняются в резолюции некоторые мотивы ратификации полномочий.

Сообщается, что готовятся дальнейшие обмены удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Отдельно в документе отмечается, что российская сторона заплатила в бюджет Совета Европы членские взносы.

ПАСЕ также отмечает, что в настоящее время продолжается мониторинг процесса выполнения Россией ряда резолюций - доклад будет обнародован позже в этом году.