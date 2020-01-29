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Espreso.tvОбществоПАСЕ полностью утвердила полномочия делегации из РФ

ПАСЕ полностью утвердила полномочия делегации из РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации

Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующую резолюцию поддержали 96 делегатов, 44 проголосовали против и 7 воздержавшихся

"Ассамблея отмечает, что в течение предыдущих шести месяцев, после возвращения российской делегации в ПАСЕ, некоторые рекомендации были выполнены РФ. В частности, были возвращены в рамках обмена заложниками 24 украинских моряка, противоправно захваченные в Керченском проливе. Определенный прогресс был достигнут в осуществлении Минских договоренностей" - объясняются в резолюции некоторые мотивы ратификации полномочий.

Сообщается, что готовятся дальнейшие обмены удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Отдельно в документе отмечается, что российская сторона заплатила в бюджет Совета Европы членские взносы.

ПАСЕ также отмечает, что в настоящее время продолжается мониторинг процесса выполнения Россией ряда резолюций - доклад будет обнародован позже в этом году.

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