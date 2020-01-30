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Espreso.tvОбществоНикаких встреч Зеленского и Путина в Израиле не было, - Ермак

Никаких встреч Зеленского и Путина в Израиле не было, - Ермак


фото: president.gov.ua
30 января помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона не посылала никаких запросов России о встрече президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Израиле

Об этом помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил на встрече с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

Помощник президента объяснил, почему не состоялась встреча между Зеленским и Путиным в рамках Всемирного форумиу памяти Холокоста.

"Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ, какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было", - заявил Ермак.

"Президент Зеленский сказал, что поскольку там будет присутствовать Путин, то единственный вопрос, который он готов был с ним обсудить, - это вопрос обмена, о котором была достигнута договоренность 31 декабря в телефонном разговоре", - добавил Ермак.

По его словам, президент передал места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста не из-за Путина, который там выступал.

Ермак добавил, что тема Холокоста президенту близка и его растрогало, что люди, которые пережили эту трагедию, не могли попасть на Форум, поэтому он и решил передать свои места им.

  • Напомним 22 января Зеленский рассказал журналистам, что не исключает встречи с Путиным на форуме

 

 

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