 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Израиле

Зеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Израиле


фото: 24
Президент Владимир Зеленский не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, чтобы обсудить обмен пленными

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"О вероятности этой встречи (с Путиным) - может быть, поскольку вопрос об обмене пленными, вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это", - сообщил журналистам Зеленский.

Также перед отъездом в Цюрих и далее - в Израиль президент Украины сообщил, что на завтра-послезавтра у него запланировано много других встреч.

Читайте также: Форум Путина, на котором Зеленский выступает статистом: как Россия переписывает историю Холокоста.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2020 среда

больше новостей

22 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать