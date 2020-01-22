Зеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Израиле
22 января, 2020, 21:10
Президент Владимир Зеленский не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, чтобы обсудить обмен пленными
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"О вероятности этой встречи (с Путиным) - может быть, поскольку вопрос об обмене пленными, вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это", - сообщил журналистам Зеленский.
Также перед отъездом в Цюрих и далее - в Израиль президент Украины сообщил, что на завтра-послезавтра у него запланировано много других встреч.
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