Зеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Израиле

22 января, 2020, 21:10

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"О вероятности этой встречи (с Путиным) - может быть, поскольку вопрос об обмене пленными, вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это", - сообщил журналистам Зеленский.

Также перед отъездом в Цюрих и далее - в Израиль президент Украины сообщил, что на завтра-послезавтра у него запланировано много других встреч.

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