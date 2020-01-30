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Espreso.tvОбществоМН17: ЕСПЧ отклонил просьбу запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды

МН17: ЕСПЧ отклонил просьбу запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды


фото: rfe
Европейский суд по правам человека отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды Владимира Цемаха качестве обеспечительной меры в рамках его жалобы в Страсбургский суд

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Цемаха Анатолий Кучерена.

"Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, который позволил бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды", - сказал Кучерена.

Он отметил, что, несмотря на такое решение Страсбургского суда, они продолжают искать другие пути по защите интересов Цемаха.

Кучерена отметил также, что лично не получал официального ответа от Страсбургского суда.

"Не менее странным представляется утверждение ЕСПЧ о том, что в мой адрес своевременно направлялись ответы на все обращения. Я ничего не получал от ЕСПЧ, не понятно, куда это все присылали", - сказал защитник.

  • Владимир Цемах, фигурант дела о сбивании малайзийского "Боинга", подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов.
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