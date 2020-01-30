МН17: ЕСПЧ отклонил просьбу запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды

30 января, 2020, 15:37

Европейский суд по правам человека отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды Владимира Цемаха качестве обеспечительной меры в рамках его жалобы в Страсбургский суд

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Цемаха Анатолий Кучерена.

"Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, который позволил бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды", - сказал Кучерена.

Он отметил, что, несмотря на такое решение Страсбургского суда, они продолжают искать другие пути по защите интересов Цемаха.

Кучерена отметил также, что лично не получал официального ответа от Страсбургского суда.

"Не менее странным представляется утверждение ЕСПЧ о том, что в мой адрес своевременно направлялись ответы на все обращения. Я ничего не получал от ЕСПЧ, не понятно, куда это все присылали", - сказал защитник.