МН17: Цемах подал иск против Украины и Нидерландов в ЕСПЧ, - адвокат

18 декабря, 2019, 17:57

Владимир Цемах, фигурант дела о сбивании малайзийского "Боинга", подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ТАСС.

Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов, сказал адвокат Анатолий Кучерена.

"Все это вопиющие нарушения прав человека", - сказал российский юрист.