МН17: Цемах подал иск против Украины и Нидерландов в ЕСПЧ, - адвокат
18 декабря, 2019, 17:57
Владимир Цемах, фигурант дела о сбивании малайзийского "Боинга", подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ТАСС.
Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов, сказал адвокат Анатолий Кучерена.
"Все это вопиющие нарушения прав человека", - сказал российский юрист.
- Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемах.
- 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи.
- В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
- 12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс.
- Переданный России фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 году на Донбассе.
- Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция