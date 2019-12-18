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Espreso.tvОбществоМН17: Цемах подал иск против Украины и Нидерландов в ЕСПЧ, - адвокат

МН17: Цемах подал иск против Украины и Нидерландов в ЕСПЧ, - адвокат

Владимир Цемах, фигурант дела о сбивании малайзийского "Боинга", подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ТАСС.

Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов, сказал адвокат Анатолий Кучерена.

"Все это вопиющие нарушения прав человека", - сказал российский юрист.

  • Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемах.
  • 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи.
  • В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
  • 12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс.
  • Переданный России фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 году на Донбассе.
  • Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха.
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