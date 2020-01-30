Коронавирус: первый случай заражения зафиксировали в Индии
30 января, 2020, 11:42
По данным Министерства здравоохранения Индии, заболевания диагностировали у студента из южного штата Керала
Об этом сообщает The Times of India .
"Вирус был обнаружен у индийского студента из южного штата Керала, который учился в университете города Ухань", - говорится в сообщении.
Студент находится под постоянным наблюдением в больнице в изоляции. Его состояние стабильное.
Китайские органы здравоохранения заявили, что по состоянию на 29 января в стране было 7711 подтвержденных случаев заражения.
- Напомним, что количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 170.
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