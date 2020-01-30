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Espreso.tvОбществоКоронавирус: первый случай заражения зафиксировали в Индии

Коронавирус: первый случай заражения зафиксировали в Индии


фото: reuters
По данным Министерства здравоохранения Индии, заболевания диагностировали у студента из южного штата Керала

Об этом сообщает The Times of India .

"Вирус был обнаружен у индийского студента из южного штата Керала, который учился в университете города Ухань", - говорится в сообщении.

Студент находится под постоянным наблюдением в больнице в изоляции. Его состояние стабильное.

Китайские органы здравоохранения заявили, что по состоянию на 29 января в стране было 7711 подтвержденных случаев заражения.

 

 

 
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