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Espreso.tvОбществоКонтрразведка СБУ задержала террориста из батальона "Призрак"

Контрразведка СБУ задержала террориста из батальона "Призрак"

30 января в СБУ доложили о задержании боевика террористической группировки "Призрак", который воевал против Украины в 2014 году под Северском

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Бахмутского района отбывал наказание за кражу в одном из мест лишения свободы в Донецкой области. После освобождения в июня 2014 года мужчина присоединился к террористам" ДНР ". Боевики поручили ему нести" боевые дежурства" на блокпостах в районе города Северск ", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что после освобождения населенного пункта силами Антитеррористической операции летом 2014 бежал от боевиков и длительное время скрывался на территории Российской Федерации.

В конце 2019 человек вернулся на подконтрольную Украины территорию Донецкой области и в январе 2020-го был установлен и задержан контрразведчиками СБУ.

В ходе досудебного расследования бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности).

  • Напомним, 29 января в СБУ заявили , что вывели на подконтрольную территорию "экс-министр" ДНР "
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