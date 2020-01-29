СБУ вывела на подконтрольную территорию "экс-министра" ДНР "

29 января, 2020, 12:11

Контрразведчики в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших "министров угольной промышленности" ДНР "

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания" правительства ДНР "и принимал активное участие в формировании внутренней политики" профильного министерства ". Он, в частности осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после отстранения от должности злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" псевдореспубликы и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию. Он вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ.

После вывода из так называемой "ДНР" он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти".

"Эксминистр" также показал причастность госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области как "советники", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспубликы.