Ермак попросил журналистов узнать, кто ведет анонимные Telegram-каналы

30 января, 2020, 15:11

Помощник президента Андрей Ермак попросил журналистов установить, кто ведет анонимные Telegram-каналы

Об этом сказал помощник президента Андрей Ермак на встрече с несколькими журналистами, сообщает УП .

"Давайте, используя ваши возможности (журналистов - ред.), наконец раскроем бенефициаров всех этих несчастных телеграмм-каналов ... давайте пусть они продолжают писать, но хотя бы люди будут понимать (кто за ними стоит - ред.).", - рассказал он

Ермак заверил, что Офис президента не ведет анонимных телеграмм-каналов.

"Я думаю, для вас не составит труда, у вас есть друзья, блоггеры, люди, которые в этом разбираются. Надо положить этому конец. Все эти предположения ... Это сейчас точно президенту не нужно. Точно мне это не нужно. И если есть какие-то люди, которые в нашей орбите, или не в нашей орбите и т.д., то в конечном случае, хотелось бы, чтобы народ знал правду, кто стоит за этими телеграмм-каналами ", - сказал помощник Зеленского.