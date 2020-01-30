Ермак попросил журналистов узнать, кто ведет анонимные Telegram-каналы
Об этом сказал помощник президента Андрей Ермак на встрече с несколькими журналистами, сообщает УП .
"Давайте, используя ваши возможности (журналистов - ред.), наконец раскроем бенефициаров всех этих несчастных телеграмм-каналов ... давайте пусть они продолжают писать, но хотя бы люди будут понимать (кто за ними стоит - ред.).", - рассказал он
Ермак заверил, что Офис президента не ведет анонимных телеграмм-каналов.
"Я думаю, для вас не составит труда, у вас есть друзья, блоггеры, люди, которые в этом разбираются. Надо положить этому конец. Все эти предположения ... Это сейчас точно президенту не нужно. Точно мне это не нужно. И если есть какие-то люди, которые в нашей орбите, или не в нашей орбите и т.д., то в конечном случае, хотелось бы, чтобы народ знал правду, кто стоит за этими телеграмм-каналами ", - сказал помощник Зеленского.
- 30 января помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона не посылала никаких запросов России о встрече президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Израиле.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-