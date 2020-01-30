 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕрмак попросил журналистов узнать, кто ведет анонимные Telegram-каналы

Ермак попросил журналистов узнать, кто ведет анонимные Telegram-каналы


фото: newsweek
Помощник президента Андрей Ермак попросил журналистов установить, кто ведет анонимные Telegram-каналы

Об этом сказал помощник президента Андрей Ермак на встрече с несколькими журналистами, сообщает УП .

"Давайте, используя ваши возможности (журналистов - ред.), наконец раскроем бенефициаров всех этих несчастных телеграмм-каналов ... давайте пусть они продолжают писать, но хотя бы люди будут понимать (кто за ними стоит - ред.).", - рассказал он

Ермак заверил, что Офис президента не ведет анонимных телеграмм-каналов.

"Я думаю, для вас не составит труда, у вас есть друзья, блоггеры, люди, которые в этом разбираются. Надо положить этому конец. Все эти предположения ... Это сейчас точно президенту не нужно. Точно мне это не нужно. И если есть какие-то люди, которые в нашей орбите, или не в нашей орбите и т.д., то в конечном случае, хотелось бы, чтобы народ знал правду, кто стоит за этими телеграмм-каналами ", - сказал помощник Зеленского.

  • 30 января помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона не посылала никаких запросов России о встрече президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Израиле.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2020 четверг

больше новостей

30 января, 2020 четверг

29 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать