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Espreso.tvОбществоДело бронежилетов: суд отменил домашний арест для подозреваемой

Дело бронежилетов: суд отменил домашний арест для подозреваемой


фото: dbr.gov.ua
Для подозреваемой заместительницы начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Ольги Капинус суд отменил меру пресечения

Об этом написал бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в Facebook.

Киевский апелляционный суд постановил в четверг, 30 января.

"Только что произошло приятное чудо - апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов Ольги Капинус из группы Марченко и отменил ей все меры предосторожности и обязанности", - сообщил он.

Следовательно, решением суда для Капинус отменен домашний арест, который ранее в качестве меры пресечения установили для нее следователи судьи Печерского районного суда Киева.

  • 17 декабря, подозреваемый по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн.
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