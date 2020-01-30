Дело бронежилетов: суд отменил домашний арест для подозреваемой
30 января, 2020, 15:24
Для подозреваемой заместительницы начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Ольги Капинус суд отменил меру пресечения
Об этом написал бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в Facebook.
Киевский апелляционный суд постановил в четверг, 30 января.
"Только что произошло приятное чудо - апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов Ольги Капинус из группы Марченко и отменил ей все меры предосторожности и обязанности", - сообщил он.
Следовательно, решением суда для Капинус отменен домашний арест, который ранее в качестве меры пресечения установили для нее следователи судьи Печерского районного суда Киева.
- 17 декабря, подозреваемый по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн.
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