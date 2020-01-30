Благодарю каждого из 200 млн: Роналду выложил видео в честь рекорда в Instagram

30 января, 2020, 20:20

Португальский футболист Криштиану Роналду поделился с болельщиками роликом, посвященным рекордным 200 млн подписчиков в Instagram

Видео с достижениями футболист опубликовал в Instagram.

Роналду показал свой путь от неизвестного игрока лиссабонского "Спортинга" до рекордсмена по количеству подписчиков в Instagram.

"Ничего себе 200 млн !!! Благодарю каждого из вас за то, что ежедневно живете со мной, в течение этого путешествия", - написал под роликом футболист.

За свою карьеру Роналду провел 829 матчей, забил 621 гол и отдал 214 результативных передач. 34-летний португалец пять раз побеждал в номинации Золотой мяч, а также 5 раз выигрывал Лигу чемпионов.