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Espreso.tvСпортБлагодарю каждого из 200 млн: Роналду выложил видео в честь рекорда в Instagram

Благодарю каждого из 200 млн: Роналду выложил видео в честь рекорда в Instagram


фото: Reuters
Португальский футболист Криштиану Роналду поделился с болельщиками роликом, посвященным рекордным 200 млн подписчиков в Instagram

Видео с достижениями футболист опубликовал в Instagram.

Роналду показал свой путь от неизвестного игрока лиссабонского "Спортинга" до рекордсмена по количеству подписчиков в Instagram.

"Ничего себе 200 млн !!! Благодарю каждого из вас за то, что ежедневно живете со мной, в течение этого путешествия", - написал под роликом футболист.

За свою карьеру Роналду провел 829 матчей, забил 621 гол и отдал 214 результативных передач. 34-летний португалец пять раз побеждал в номинации Золотой мяч, а также 5 раз выигрывал Лигу чемпионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wow 200 million !!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day !!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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