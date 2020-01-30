Благодарю каждого из 200 млн: Роналду выложил видео в честь рекорда в Instagram
30 января, 2020, 20:20
Португальский футболист Криштиану Роналду поделился с болельщиками роликом, посвященным рекордным 200 млн подписчиков в Instagram
Видео с достижениями футболист опубликовал в Instagram.
Роналду показал свой путь от неизвестного игрока лиссабонского "Спортинга" до рекордсмена по количеству подписчиков в Instagram.
"Ничего себе 200 млн !!! Благодарю каждого из вас за то, что ежедневно живете со мной, в течение этого путешествия", - написал под роликом футболист.
За свою карьеру Роналду провел 829 матчей, забил 621 гол и отдал 214 результативных передач. 34-летний португалец пять раз побеждал в номинации Золотой мяч, а также 5 раз выигрывал Лигу чемпионов.
Wow 200 million !!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day !!
- 29 января португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 200 млн подписчиков в Instagram.