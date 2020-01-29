Зидан пожелал Лунину успеха в "Овьедо"
29 января, 2020, 13:21
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что внимательно следит за футболистами, которые выступают в аренде
Об этом сообщает Marca .
"Слежу за каждым, кто играет в аренде. Конечно, мы заинтересованы, чтобы они получали игровую практику. Желаю успехов Вальехо, как и Лунину с Себальйосос и Едегором. Важно знать, как они играют", - сказал Зидан.
В 2020 году Андрей Лунин, права на которого принадлежат "Реалу", провел 3 матча за "Овьедо", пропустил 4 мяча. Команда выступает во втором испанском дивизионе, где занимает 19-ю строчку.
- 15 января Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу" , перешел из "Вальядолида" в клуб второго испанского дивизиона - "Овьедо".
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