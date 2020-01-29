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Espreso.tvСпортЗидан пожелал Лунину успеха в "Овьедо"

Зидан пожелал Лунину успеха в "Овьедо"


фото: Reuters
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что внимательно следит за футболистами, которые выступают в аренде

Об этом сообщает Marca .

"Слежу за каждым, кто играет в аренде. Конечно, мы заинтересованы, чтобы они получали игровую практику. Желаю успехов Вальехо, как и Лунину с Себальйосос и Едегором. Важно знать, как они играют", - сказал Зидан.

В 2020 году Андрей Лунин, права на которого принадлежат "Реалу", провел 3 матча за "Овьедо", пропустил 4 мяча. Команда выступает во втором испанском дивизионе, где занимает 19-ю строчку.

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