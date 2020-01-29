Импичмент Трампа: республиканцы уверены, что заблокируют слушания Болтона

29 января, 2020, 12:11

Республиканцы в Сенате США уверены, что демократам не удастся набрать 51 голос для вызова дополнительных свидетелей, прежде всего Джона Болтона, в судебном процессе по импичменте Трампа

Об этом стало известно после партийных собраний, которые прошли во вторник, сообщает The Hill .

"Сенаторы-республиканцы после заседания партийного кокуса во вторник выразили уверенность, что они получат преимущество на голосовании, которое должно состояться на этой неделе, чтобы заблокировать слушания по новым свидетелями, прекратив таким образом судебный процесс по импичменту президента Трампа", - отмечает газета.

В то же время несколько сенаторов-республиканцев продолжают обдумывать, стоит ли провести слушания с экс-советником президента Джоном Болтоном после обнародования в СМИ некоторых тезисов из его рукописи по целенаправленному давления на Украину.

"Мы до сих пор были на все 100% объединены в этом процессе, и я надеюсь, что сможем оставаться в таком составе", - заявил сенатор Кевин Креймер. Он подчеркнул: учитывая тех, кто сомневается, республиканцы все равно будут иметь не менее 50 из 100 голосов, чтобы не допустить слушаний с новыми свидетелями.

"Это либо будет 53, 52 или 51 голос. Видимо число, которое начинается с пятерки. По моему мнению, голосование пройдет за то, чтобы не было свидетелей", - сказал законодатель.

Другой сторонник Трампа, сенатор Линдси Грэм также излучал уверенность: "Я в хорошем настроении, ведь у нас хорошие позиции с точки зрения уже скорого прекращения судебного разбирательства".

Джон Тун, второй по рангу республиканец в Сенате, также заявил, что убежден в победе.

Заседание республиканского кокуса во вторник произошло после того, как команда защиты президента завершила преподавания своих аргументов против импичмента.

Напомним, ранее Болтон подтвердил, что Трамп остановил помощь Украине из-за расследования против Байдена .