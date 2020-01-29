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Espreso.tvОбществоВ Украине количество больных гриппом превысило эпидпорог

В Украине количество больных гриппом превысило эпидпорог


фото: medictionary
Врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Оксана Кошалко заявила, что Украина перешла эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ

Об этом она сообщила на брифинге, передает РБК-Украина .

"В целом по Украине мы перешли эпидемический порог, превышение довольно незначительное, 1,4%. Но это свидетельствует лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая и ситуация пока не является угрожающей", - заявила она.

При этом она добавила, что в целом по Украине есть часть регионов, которые находятся еще на предэпидемическом уровне.

"Есть три региона находятся уже на среднем эпидемическом уровне активности - это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. На сегодня у нас лабораторно подтверждена циркуляция вирусов гриппа на территории почти всей Украины. Преобладают в циркуляции вирусы гриппа типа А, H1, N1", - добавила Кошалко.

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