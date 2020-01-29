В Мариуполе закрыли все школы из-за вспышки ОРВИ

29 января, 2020, 14:52

Все школы Мариуполя закрывают, начиная с 30 января из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и жалобы родителей

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

В связи с ежедневным ростом числа учеников, больных респираторными инфекциями, с 30 января приостановлен учебный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города.

"В связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями, в соответствии с приказом департамента образования от 29.01.2020 №50" О приостановлении образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования и внешкольного образования г.. Мариуполя в 2019-2020 учебном году "с 30 января года приостановлено образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города", - говорится в сообщении.

"Следует заметить, что с начала недели в школах города отсутствуют 12% школьников из-за заболевания ОРВИ, вчера эта цифра составляла уже 14%, а сегодня - более 16%. Кроме того, в контакт-центр поступали звонки с жалобами от родителей по данному вопрос ", - говорится в сообщении.

Школы в городе закрыли без указания конечной даты карантина: "к улучшению эпидемической ситуации".

Горсовет дополнительно сообщит о восстановлении школьного процесса.