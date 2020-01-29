 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Мариуполе закрыли все школы из-за вспышки ОРВИ

В Мариуполе закрыли все школы из-за вспышки ОРВИ


фото: mrpl.city
Все школы Мариуполя закрывают, начиная с 30 января из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и жалобы родителей

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

В связи с ежедневным ростом числа учеников, больных респираторными инфекциями, с 30 января приостановлен учебный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города.

"В связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями, в соответствии с приказом департамента образования от 29.01.2020 №50" О приостановлении образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования и внешкольного образования г.. Мариуполя в 2019-2020 учебном году "с 30 января года приостановлено образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города", - говорится в сообщении.

"Следует заметить, что с начала недели в школах города отсутствуют 12% школьников из-за заболевания ОРВИ, вчера эта цифра составляла уже 14%, а сегодня - более 16%. Кроме того, в контакт-центр поступали звонки с жалобами от родителей по данному вопрос ", - говорится в сообщении.

Школы в городе закрыли без указания конечной даты карантина: "к улучшению эпидемической ситуации".

Горсовет дополнительно сообщит о восстановлении школьного процесса.

  • Напомним, по состоянию на 27 января перерыв в обучении объявлено в школах 8 областей.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

больше новостей

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать