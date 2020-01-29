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Espreso.tvОбществоВ Киеве коммунальщики готовятся к сильным осадкам

В Киеве коммунальщики готовятся к сильным осадкам


фото: Радіо Свобода
"Киевавтодор" заявляет, что готов к осадкам, которые синоптики прогнозируют от среды до конца недели

Об этом сообщает пресс-служба киевской мэрии.

Как сообщили в коммунальной корпорации, в снегопада готовы 418 единиц специальной техники.

В среду, 29 января, в столице прогнозируют сильные осадки. Дождь с переходом в мокрый снег, усилится ветер. Температура до + 1 ° C. Ночью -1 ° C.

В четверг ожидается мокрый снег, возможно образование гололеда. Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

Кроме того, для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

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