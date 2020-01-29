В Киеве коммунальщики готовятся к сильным осадкам
29 января, 2020, 07:36
"Киевавтодор" заявляет, что готов к осадкам, которые синоптики прогнозируют от среды до конца недели
Об этом сообщает пресс-служба киевской мэрии.
Как сообщили в коммунальной корпорации, в снегопада готовы 418 единиц специальной техники.
В среду, 29 января, в столице прогнозируют сильные осадки. Дождь с переходом в мокрый снег, усилится ветер. Температура до + 1 ° C. Ночью -1 ° C.
В четверг ожидается мокрый снег, возможно образование гололеда. Водителей призывают быть осторожными на дорогах.
Кроме того, для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.
- Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках в Киеве в среду, 29 января . По словам синоптика, дождь и ветер перейдут в мокрый снег с приходом вечера.
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