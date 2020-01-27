Дожди, ветер и мокрый снег - погода на вторник и среду
27 января, 2020, 10:39
28 января дожди начнутся на юге Украины, а 29 атмосферный фронт принесет осадки на север и в центр страны
Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
28 января на юг Украины циклон принесет дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +9 градусов.
В Западную Украину осадки во вторник 28 января придут во второй половине дня. Ожидается мокрый снег в Карпатах.
Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине в среду, 29 января, усложнится.
"Циклон приведет не только дожди и ветры и мокрый снег", - предостерегла госпожа Наталья.
В Киеве 28 января без осадков. Температура будет колебаться от 3 до 4 тепла.
Госпожа Диденко предупредила об осадках в Киеве в среду, 29 января.
По словам нашего синоптика, дождь и ветер перейдут в мокрый снег с приходом вечера.
- Напомним, 27 января по всей территории Украины без осадков , температура +2 ... + 5 градусов.
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