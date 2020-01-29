 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ команде Зеленского была паника из-за задержки американской военной помощи, - Данилюк

В команде Зеленского была паника из-за задержки американской военной помощи, - Данилюк


фото: FB Олександра Данилюка
Команда Владимира Зеленского была шокирована решением Белого дома прекратить оборонительную помощь Украине

Об этом в интервью американскому изданию The Daily Beast рассказал экс-секретар СНБО Александр Данилюк, сообщает Укринформ .

"Когда я разрабатывал и оформлял дорожную карту взаимодействия США и Украины, я обсуждал это с Зеленским. Мы прошлись тщательно по всем пунктам. Он (Зеленский - ред.) сказал:" Да, я полностью поддерживаю это. Это должно стать основой наших отношений ", - цитирует издание Данилюка.

По его словам, этот план был всеобъемлющим и включал, в частности, предложения по экспорту газа из США.

"Но на самом деле в нем говорилось о национальной безопасности", - отметил Данилюк, подчеркнув, что всецело полагался на советника американского президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона.

Бывший чиновник также рассказал о ключевой встреча прошлым летом в Вашингтоне, на которой присутствовали, в том числе Болтон, а также посол США при ЕС Гордон Сондленд.

"Сондленд в определенный момент прервал разговор, озвучив требования Трампа, чтобы Зеленский согласился на расследование против Байдена. Вскоре после этого Болтон оставил официальную встречу", - говорится в публикации.

Впоследствии в Белом доме Данилюку и помощнику Президента Андрей Ермак сказали, что расследование - это единственный путь для развития дальнейших отношений между двумя странами, хотя это было похоже на нарушение американского законодательства.

По словам Данилюка, о том, что Белый дом заморозил помощь Украине, он узнал из американских СМИ.

"Я был очень удивлен и шокирован. Ведь только за несколько дней до этого я встречался с Болтоном. Собственно, у меня было несколько встреч с ним. И мы вели широкие дискуссии. Последнее, что я ожидал прочитать - это статью о замораживании военной помощи ", - отметил экс-глава СНБО.

Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.

  • Напомним, ранее экс-советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил , что глава Белого дома лично связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Байдена. Об этом сообщило издание The New York Times на основании рукописи еще не опубликованной книги воспоминаний Болтона. Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также в соответствии с процедурой, прислал копию в Белый дом для предварительного просмотра.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать