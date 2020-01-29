В команде Зеленского была паника из-за задержки американской военной помощи, - Данилюк

29 января, 2020, 07:56

Команда Владимира Зеленского была шокирована решением Белого дома прекратить оборонительную помощь Украине

Об этом в интервью американскому изданию The Daily Beast рассказал экс-секретар СНБО Александр Данилюк, сообщает Укринформ .

"Когда я разрабатывал и оформлял дорожную карту взаимодействия США и Украины, я обсуждал это с Зеленским. Мы прошлись тщательно по всем пунктам. Он (Зеленский - ред.) сказал:" Да, я полностью поддерживаю это. Это должно стать основой наших отношений ", - цитирует издание Данилюка.

По его словам, этот план был всеобъемлющим и включал, в частности, предложения по экспорту газа из США.

"Но на самом деле в нем говорилось о национальной безопасности", - отметил Данилюк, подчеркнув, что всецело полагался на советника американского президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона.

Бывший чиновник также рассказал о ключевой встреча прошлым летом в Вашингтоне, на которой присутствовали, в том числе Болтон, а также посол США при ЕС Гордон Сондленд.

"Сондленд в определенный момент прервал разговор, озвучив требования Трампа, чтобы Зеленский согласился на расследование против Байдена. Вскоре после этого Болтон оставил официальную встречу", - говорится в публикации.

Впоследствии в Белом доме Данилюку и помощнику Президента Андрей Ермак сказали, что расследование - это единственный путь для развития дальнейших отношений между двумя странами, хотя это было похоже на нарушение американского законодательства.

По словам Данилюка, о том, что Белый дом заморозил помощь Украине, он узнал из американских СМИ.

"Я был очень удивлен и шокирован. Ведь только за несколько дней до этого я встречался с Болтоном. Собственно, у меня было несколько встреч с ним. И мы вели широкие дискуссии. Последнее, что я ожидал прочитать - это статью о замораживании военной помощи ", - отметил экс-глава СНБО.

Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.