В команде Зеленского была паника из-за задержки американской военной помощи, - Данилюк
Об этом в интервью американскому изданию The Daily Beast рассказал экс-секретар СНБО Александр Данилюк, сообщает Укринформ .
"Когда я разрабатывал и оформлял дорожную карту взаимодействия США и Украины, я обсуждал это с Зеленским. Мы прошлись тщательно по всем пунктам. Он (Зеленский - ред.) сказал:" Да, я полностью поддерживаю это. Это должно стать основой наших отношений ", - цитирует издание Данилюка.
По его словам, этот план был всеобъемлющим и включал, в частности, предложения по экспорту газа из США.
"Но на самом деле в нем говорилось о национальной безопасности", - отметил Данилюк, подчеркнув, что всецело полагался на советника американского президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона.
Бывший чиновник также рассказал о ключевой встреча прошлым летом в Вашингтоне, на которой присутствовали, в том числе Болтон, а также посол США при ЕС Гордон Сондленд.
"Сондленд в определенный момент прервал разговор, озвучив требования Трампа, чтобы Зеленский согласился на расследование против Байдена. Вскоре после этого Болтон оставил официальную встречу", - говорится в публикации.
Впоследствии в Белом доме Данилюку и помощнику Президента Андрей Ермак сказали, что расследование - это единственный путь для развития дальнейших отношений между двумя странами, хотя это было похоже на нарушение американского законодательства.
По словам Данилюка, о том, что Белый дом заморозил помощь Украине, он узнал из американских СМИ.
"Я был очень удивлен и шокирован. Ведь только за несколько дней до этого я встречался с Болтоном. Собственно, у меня было несколько встреч с ним. И мы вели широкие дискуссии. Последнее, что я ожидал прочитать - это статью о замораживании военной помощи ", - отметил экс-глава СНБО.
Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.
- Напомним, ранее экс-советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил , что глава Белого дома лично связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Байдена. Об этом сообщило издание The New York Times на основании рукописи еще не опубликованной книги воспоминаний Болтона. Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также в соответствии с процедурой, прислал копию в Белый дом для предварительного просмотра.
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