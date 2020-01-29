В Австралии ученым удалось воспроизвести в лаборатории новый коронавирус

29 января, 2020, 12:18

В Австралии ученые из Мельбурна сумели воспроизвести в лаборатории новый коронавирус из Китая

Воспроизведен образец может помочь в лечении симптомов, вызванных коронавирусом, сообщает Reuters .

Отмечается, что ученые намерены поделиться копией вируса с ВОЗ и другими лабораториями в мире.

Образец используют для проведения теста на антитела, это позволит выявить коронавирус у пациентов без симптомов, а также разработать вакцину.

"Это значительный прорыв, поскольку он позволит провести точное исследование и диагностику коронавируса во всем мире", - отметил доктор Джулиан Дрюс.

По последним данным, в результате заражения новым коронавируса погибло уже 131 человек.

Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 5496 человек.

Один из ведущих экспертов по респираторным заболеванием в Китае Чжун Наньшань заявил, что вспышка коронавируса может достичь своего пика примерно через 10 дней.

Первый случай заражения коронавируса 2019 nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019.

Кроме ряда стран Азии, смертельный вирус добрался до США, Германии, Канады, Чехии и ОАЭ.

В Китае под карантином оказались более 50 млн людей, поскольку власть изолировала Ухань и другие города в центральной провинции Хубэй.