В Австралии ученым удалось воспроизвести в лаборатории новый коронавирус
Воспроизведен образец может помочь в лечении симптомов, вызванных коронавирусом, сообщает Reuters .
Отмечается, что ученые намерены поделиться копией вируса с ВОЗ и другими лабораториями в мире.
Образец используют для проведения теста на антитела, это позволит выявить коронавирус у пациентов без симптомов, а также разработать вакцину.
"Это значительный прорыв, поскольку он позволит провести точное исследование и диагностику коронавируса во всем мире", - отметил доктор Джулиан Дрюс.
По последним данным, в результате заражения новым коронавируса погибло уже 131 человек.
Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 5496 человек.
Один из ведущих экспертов по респираторным заболеванием в Китае Чжун Наньшань заявил, что вспышка коронавируса может достичь своего пика примерно через 10 дней.
Первый случай заражения коронавируса 2019 nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019.
Кроме ряда стран Азии, смертельный вирус добрался до США, Германии, Канады, Чехии и ОАЭ.
В Китае под карантином оказались более 50 млн людей, поскольку власть изолировала Ухань и другие города в центральной провинции Хубэй.
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